Erdoğan, Suriye için Trump'la görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaosun bir türlü sona ermesiği Suriye konusunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması yapıldı.
Buna göre, görüşmede, Brüksel'deki NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider, Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulundu.
Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki'deki görüşmesinin önemine işaretle başarı dileklerini ifade etti.
Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının, Suriye meselesinin çözümü için iş birliğine önemli bir katkı sağlayacağı vurgulandı.
Türkiye-ABD arasındaki adli konulara da değinilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ikili iş birliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etti.
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