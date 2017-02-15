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Erdoğan talimat verdi, Kalın açılış yaptı

Erdoğan talimat verdi, Kalın açılış yaptı.25853
  • Giriş : 15.02.2017 / 15:43:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın'a talimat verdi.

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Katar'ın başkenti Doha'da Türk okulunun açılışı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat geldi. Erdoğan'ın isteğiyle Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açılışı gerçekleştirdi.

Törende konuşan Kalın, "Türk-Katar ilişkilerini taçlandıran bu proje, ilişkilerimizi daha da güçlendirecek ve Katar'da yaşayan vatandaşlarımızın ve diğer ülkelerin vatandaşlarının çocuklarına hizmet edecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine iki senede tamamlanan 250 öğrenci kapasiteli okul, yabancı dil ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim-öğretim veriyor.

Toplam 10 bin metrekare alana kurulu okulda, ilk ve ortaokul öğrencileri eğitim görüyor. Okulda laboratuvar, kütüphane ve spor alanları bulunuyor. Kapalı alanı 2 bin 500 metrekareye ulaşan okulda 15 öğretmen ve 2 idari görevli dahil olmak 22 kişi istihdam ediliyor.

TAV İnşaat himayesinde inşa edilen Türk okulu, 20 milyon Türk lirasına mal oldu. Geçen sene ekim ayında eğitim-öğretime başlayan okul, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve Katar Eğitim Bakanlığı standartlarına uygun olarak faaliyet gösteriyor.

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