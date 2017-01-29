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Erdoğan tam 40 İl'de konuşacak

Erdoğan tam 40 İl'de konuşacak.19108
  • Giriş : 29.01.2017 / 08:22:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referandum için 40 İl'de konuşma yapacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum oylaması öncesinde meydanlara inerek mitingler yapacak. Erdoğan'ın 40 kente çıkarma yapması bekleniyor.

Erdoğan, yaklaşık 40 şehirde yapacağı ziyaretlerle anayasa değişikliğini bire bir halka anlatacak. Anayasa değişikliğinin Erdoğan tarafından onaylanmasıyla referandum süreci de hız kazanacak.

Erdoğan şubat ayının ortalarında yurtiçi ziyaretlerini arttıracak. Erdoğan, nisan ayında yapılacak referandum öncesinde büyükşehirler başta olmak üzere yaklaşık 40 il ziyaret edecek ve yeni sistemi halka anlatacak.

REJİM DEĞİŞMİYOR VURGUSU YAPILACAK

Referandum sürecinde başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Adana, Samsun, Erzurum, Çanakkale, Kocaeli, Diyarbakır, Yozgat, Van gibi illerde toplu açılışlar ve halkla buluşmalar düzenlenecek. Erdoğan, referandum sürecinde yeni sistemi anlatmak için bazı televizyon programlarına da çıkacak. Erdoğan, halkla buluşmalarında yeni sistemin avantajlarını, 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle başlayan fiili durumu, çift başlılığın yarattığı sorunları anlatacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğiyle ilgili “Rejim değişmiyor, sistem değişiyor” vurgusu yaparak, halktan destek isteyecek. Cumhurbaşkanlığı’nda süreçle ilgili planlamaların devam etttiği, gidilecek il sayısı ve kampanya sloganlarının kısa sürede netleşeceği öğrenildi. Erdoğan, referandum sürecinde miting yapması konusunda, “Şu anda bizim meydanlarda olmamıza mani bir hal yok. Birçok etkinlik olacaktır. Arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yaparız, şu an meydanlardayım. Bunun değerlendirmelerini yaptıktan sonra kararımızı veririz. Kaldı ki bir Cumhurbaşkanı olarak, Cumhurbaşkanlığı üzerinde geleceğin hazırlandığı süreç bizi de ilgilendirecektir” demişti.

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