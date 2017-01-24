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Tayyip Erdoğan Tanzanya dilinde konuştu

Tayyip Erdoğan Tanzanya dilinde konuştu.11548
  • Giriş : 24.01.2017 / 09:39:00
  • Güncelleme : 24.01.2017 / 11:39:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunda Tanzanya'yı ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Tanzanya'da yaptığı konuşmanın bir bölümünde Tanzanya dilinde konuştu. Erdoğan Türkçe'de 'Damlaya damlaya göl olur' atasözünü Tanzaya dilinde söyleyince salonda alkış koptu.

 

Resmi temasların ardından Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli ve eşi Janeth Magufuli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Devlet Başkanlığı Sarayı'ndaki yemekte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi Nigar Hülya Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve eşi Ayşen Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

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