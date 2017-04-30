Erdoğan: Tarih vererek gidecek değiliz
Erdoğan, haber vererek, tarih vererek gitmeyeceğimizi söyledi.
Erdoğan Hindistan’a hareketinden önce havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'TSK operasyonunda ölen YPG'li teröristlerin cenazesine ABD askerlerinin de katıldığı, YPG ve ABD askerlerinin devriye yaptığı'na ilişkin fotoğraflar soruldu. Erdoğan, "YPG gibi bir terör örgütünün paçavralarının olduğu konvoy içerisinde tabi Amerika’nın bayraklarının olması bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunları da tabi 16’sında yapacağımız ziyarette sayın Başkan’a buyrun diyeceğiz göstereceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı 'Bunun artık noktalanması lazım' dedi. Cumhurbaşkanı şöyle konuştu: "Karaçok’ta ne olduysa Sincar’da ne olduysa, artık biz bunlara devam etmek durumunda kalacağız. Dün de söylediğim gibi ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ derken bunu kast ediyorum. herhalde tarih vererek, haber verecek gidecek değiliz. Ama bilecekler ki TSK buraya gelebilir. Biz endişeyle yaşamaktansa, onlar korkuyla yaşasınlar..."
Erdoğan, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerin ABD askerleriyle nöbet tutmasına sert tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "TSK’nın hava operasyonunda öldürülen bazı teröristlerin cenazesine ABD’li askerlerin katıldığı fotoğraflar yayınlandı. YPG ve ABD askerlerinin devriye yaptığına dair fotoğraflar..." sorusu üzerine şunları söyledi:
Siz zaten şu anda değerlendirmeyi yaptınız. Ne yazık ki bu konvoylarda her iki ülke bayraklarının, ülke de demeyeceğim YPG gibi bir terör örgütünün paçavralarının olduğu konvoy içerisinde tabi Amerika’nın bayraklarının olması bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunları da tabi 16’sında yapacağımız ziyarette sayın Başkan’a buyrun diyeceğiz göstereceğiz.
"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ"
Madem ki biz uluslararası teröre ortak olarak karşıyız, o zaman bu durum nedir diye kendilerine bunu göstereceğiz. Çünkü terörle mücadele eğer ortak bir platformda yürümezse, bugün bize yarın bir başkasına olacaktır. Bunu paylaşmamız lazım. Ve bu geleneceğin, çünkü sayın Obama döneminde başlayan süreç şu an devam ediyor. Bunun artık noktalanması lazım. Aksi takdirde hem bölgedeki bu sıkıntı devam edecektir, hemde kendileri rahatsız olacak, bizler de iki NATO’nun ortak ülkesi stratejik müttefikler olarak bundan ciddi manada rahatsız olacağız. Her zaman söylediğim gibi, o zaman biz göbeğimizi kendimiz keseceğiz.
"BİZ ENDİŞEYLE YAŞAMAKTANSA ONLAR KORKUYLA YAŞASINLAR"
Karaçok’ta ne olduysa Sincar’da ne olduysa, artık biz bunlara devam etmek durumunda kalacağız. Dün de söylediğim gibi ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ derken bunu kast ediyorum. herhalde tarih vererek, haber verecek gidecek değiliz. Ama bilecekler ki TSK buraya gelebilir. Biz endişeyle yaşamaktansa, onlar korkuyla yaşasınlar.
-Kabinede revizyon meselesi… MHP’li bakanlar da olacak deniyor…
Tabi kabine değişikliği teklifi cumhurbaşkanının değildir, hükümetindir. Dolayısıyla hükümetin tasarruf alanına ben tabi ki Cumhurbaşkanı olarak giremem. Şu anda gündemde böyle bir şey söz konusu değil. Ama ilerde ne olur, ne biter şu anda söylemek yanlış olur. Sağlıklı bir biçimde yürüyen bir hükümet yapısı var, ekonomide yükseliş trendi içerisindeyiz.
Ama her alanda da hükümetimizin başarısı, bunu değerlendirme bu noktada sayın Başbakan’ın kendi tasarrufları her an olabilir. Ha bu tasarrufları tabi ki Cumhurbaşkanı olarak paylaşma imkanımız da olacaktır. Ne bir kapama, ne de böyle bir karar yetkisi açıklama gibi bir anlayışım söz konusu değildir. Buradaki yetki başbakan ve hükümete aittir.
Ama biz Türkiye’de bir şeyi alışkanlık haline getirdik. Sağlıklı bir hükümet yapısıyla geleceğe yürümek… Her an hükümetlerin değiştiği bir yapı değil. Ki bizim hedefimiz güven ve istikrardır. Temennimiz odur ki hükümetimizin alacağı kararlar paylaşılır ve hizmet devam eder.
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