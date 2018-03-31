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Erdoğan tarihi köfteciye gitti

Erdoğan tarihi köfteciye gitti.20889
  • Giriş : 31.03.2018 / 15:10:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi köfteciye gitti.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ziyaretinde Sultanahmet'te bulunan  tarihi köfteciye gitti. Köftecide Erdoğan'ı gören vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Ayasofya'da Yeditepe Bienali'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programın ardından Sultanahmet'te bulunan tarihi köfteciye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet eşlik ederken, çevrede yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Yaklaşık 45 dakika içeride kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardından köfteciden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köfteciden çıktığı sırada kendisini bekleyen vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini tezahüratlarla karşılayan vatandaşları selamladıktan sonra Sultanahmet'ten ayrıldı.

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