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Erdoğan: TBB'nin başındaki Türk kaldırılmalı

Erdoğan: TBB'nin başındaki Türk kaldırılmalı.18791
  • Giriş : 06.02.2018 / 14:33:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBB ve TTB ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunu eleştiren Türk Tabipler Birliği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ayrıca Barolar Birliği'nden Türk ifadesinin çıkarılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. TTB ile ilgili bir soruya Erdoğan, "Bakanlar Kurulu kararıyla meslek birliklerinin isimlerinin başındaki Türk ve Türkiye ifadelerini kaldıracağız. Türk ifadesi Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği'nin adındaki Türk ifadesi  kaldırılmalı" dedi

TRT

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