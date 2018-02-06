Erdoğan: TBB'nin başındaki Türk kaldırılmalı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunu eleştiren Türk Tabipler Birliği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ayrıca Barolar Birliği'nden Türk ifadesinin çıkarılması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. TTB ile ilgili bir soruya Erdoğan, "Bakanlar Kurulu kararıyla meslek birliklerinin isimlerinin başındaki Türk ve Türkiye ifadelerini kaldıracağız. Türk ifadesi Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği'nin adındaki Türk ifadesi kaldırılmalı" dedi
TRT
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