'Terör örgütleri ateşkes dışında'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , resmi ziyaret için ülkemizde bulunan mevkidaşı Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Taci ile bir basın toplantısı düzenledi.Suriye'de sağlanan ateşkes sonrası ilk kez burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rejim ile muhalefet arasında mutabakata varıldı, bu geceden itibaren ülke genelinde ateşkes ilan ediliyor. Çatışmaların durması için yoğun çaba sarf ettik." dedi. Erdoğan, bu anlaşmanın terör örgütlerini kapsamadığını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun terör örgütü olarak kabul ettiği örgütlerin ateşkesin dışında tutulduğunu ifade etti.Balkanlarda FETO terör örgütünün en fazla örgütlendiği yer ne yazık ki Kosova. FETÖ sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği her ülke için tehdittir.FETÖ, PKK, YPG, DHKP-C ve DEAŞ gibi katil sürülerinin bizim nazarımızda hiçbir farkı yoktur. Bunlarla mücadeleyi hem yurt içinde hem yurt dışında kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Cinayetlerin, dökülen masum kanlarının hesabını hukuk içinde mutlaka soracağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar terör örgütlerinin ele başlarının, militanlarının peşlerini asla bırakmayacağız. Çünkü hain her yerde haindir, terörist her yerde teröristtir.Eğer bir okuldan ülkesine ihanet eden gençler yetişiyorsa, o okul kendi asli görevini yerine getirmiyordur. Biz yandık, Kosova yanmasın istiyoruz.Suriye'de rejim ile muhalefet arasında mutabakata varıldı, bu geceden itibaren ülke genelinde ateşkes ilan ediliyor. Çatışmaların durması için yoğun çaba sarf ettik. Suriye 'de tüm hava ve kara saldırıları duracak, ateşkes takibini garantörler Türkiye ve Rusya yapacak.Taraflar, hava bombardımanı dahil silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt ettiler. BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar, tabii ki bu ateşkesin dışındadır. Türkiye vatandaşlarının can güvenliğini tamamen garanti altına alana kadar DAEŞ başta olmak üzere, mücadelesine aynı kararlılıkla devam edecektir. Buradan taviz vermemiz söz konusu değil."Başta kıymetli dostum Sayın Putin olmak üzere ateşkes sürecine destek veren tüm kesimlere teşekkür ediyorum. Biz Türkiye olarak Suriye 'nin ve bölgemizin barışı, huzuru, istikrarı için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ateşkesin Suriyeli kardeşlerimizin için, daha ileri gidiyorum tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.YeniŞafak