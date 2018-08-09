Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nden alınan oy için teşekkür ziyaretlerine çıkacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk durağı Bayburt olacak.
Erdoğan, 26 milyon 325 bin 188 kişinin oyunu alarak yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yüksek oyu Bayburt, Gümüşhane ve Rize’den aldı. Buna göre Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 82.1 ile Bayburt’tan en yüksek desteği görmüştü.
Ardından ikinci sırada yüzde 77.1 ile Gümüşhane’den en yüksek oyu alan Erdoğan, üçüncü sırada ise yüzde 76.9 ile de Rize’den oy aldı. Erdoğan’a yüksek oy veren illerin arasında yüzde 69.4 ile Trabzon geliyor. Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine Bayburt ile start verdi. Bu kapsamda 10 Ağustos Cuma günü Bayburt ve Gümüşhane’deki seçmenlerine teşekkür edecek olan Erdoğan, cumartesi Rize, pazar ise Trabzon’a gidecek.
Erdoğan’ın ilerleyen günlerde teşekkür ziyaretlerine devam etmesi bekleniyor. Bayburt, 16 Nisan 2017 referandumunda da yüzde 81.70 ile yine Türkiye’de birinci sırada yer alan il olmuştu.
Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak 24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, “Bundan önce 16 Nisan 2017 referandumunda yüzde 81,70 ile yine Türkiye birincisi olmuştuk. Allah’a şükürler olsun ki 24 Haziran seçimlerinde yine Sayın Cumhurbaşkanımıza verilen destek noktasında Türkiye birincisi olduk. Bu anlamda bizler Bayburt olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve davasının arkasındayız ve olmaya da devam edeceğiz” demişti.
TRT
DİĞER HABERLER
CHP MYK toplantısı sonrası kritik açıklama
CHP'de MYK toplantısı sonrası beklenen açıklama Bülent Tezcan'dan geldi.
İnce, Kılıçdaroğlu ile buluşuyor
Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile buluşacağı öğrenildi.
AK Parti'den flaş Kongre açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kongre ile açıklama yaptı.