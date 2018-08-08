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Erdoğan, TOBB Başkanı ile görüşecek

Erdoğan, TOBB Başkanı ile görüşecek.13693
  • Giriş : 08.08.2018 / 15:07:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı ile görüşecek.

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Büyüyen Beşik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile saat 15.00'te görüşecek.

ABD'deki Türk heyetinden iyi haber

3. Havalimanı için açıklama!

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