Erdoğan, TOBB Başkanı ile görüşecek
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile saat 15.00'te görüşecek.
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Yazıcı: AK Parti'de değişim şart
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