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Erdoğan toplantıyı iptal etti

Erdoğan toplantıyı iptal etti.18791
  • Giriş : 09.10.2017 / 17:31:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıyı iptal etti.

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Büyüyen Beşik

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki kriz hakkında açıklaması merakla beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki basın toplantısını iptal etti.

Türkiye ve ABD'nin vizeleri karşılıklı olarak askıya almasının ardından gözler bugün Ukrayna'ya hareket edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yapılması planlanan basın toplantısına çevrilmişti. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da ABD'nin vize kararına ilişkin yaptığı açıklamalarda "Bugün sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamaları yapacak" demişti. Ancak beklenen olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, planlanan basın toplantısını iptal etti. TC-TUR uçağıyla 11.55'te beraberindeki heyetle Atatürk Havalimanı'ndan Ukrayna'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiev'e uçuşunun öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yapılması planlanan basın toplantısını iptal etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısını gerçekleştirmeden TC-TUR uçağıyla 11.55'te beraberindeki heyetle Atatürk Havalimanı'ndan Ukrayna'ya hareket etti.

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD'nin vize kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünal şunları söylemişti:
"O konuda Dışişleri Bakanımız gerekli açıklamaları yapacak. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamaları yapacak. Amerikan Büyükelçiliği açıklamalar yaptı, muhatabı bizim Washington Büyükelçiliğimizdir. Onlar da açıklama yaptılar. Süreci takip ediyoruz. Son derece rasyonel, uluslararası pozisyondaki haklılığının arkasında durarak, masada eşit bir şekilde varlığımızı sürdürüyoruz. Bize dönük yaptırımlarına da sessiz kalamayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiev'e uçuşunun öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yapılması planlanan basın toplantısını iptal etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısını gerçekleştirmeden TC-TUR uçağıyla 11.55'te beraberindeki heyetle Atatürk Havalimanı'ndan Ukrayna'ya hareket etti.

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD'nin vize kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünal şunları söylemişti:
"O konuda Dışişleri Bakanımız gerekli açıklamaları yapacak. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamaları yapacak. Amerikan Büyükelçiliği açıklamalar yaptı, muhatabı bizim Washington Büyükelçiliğimizdir. Onlar da açıklama yaptılar. Süreci takip ediyoruz. Son derece rasyonel, uluslararası pozisyondaki haklılığının arkasında durarak, masada eşit bir şekilde varlığımızı sürdürüyoruz. Bize dönük yaptırımlarına da sessiz kalamayız."

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