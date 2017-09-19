Erdoğan, torununa şehidin adını verdi
Geçtiğimiz yıl işadamı Selçuk Bayraktar ile evlenen Sümeyye Erdoğan'ın minik kızının adını dedesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koymuş. Erdoğan, torununa 2 ay önce Batman'da terör saldırısında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin adını verdi.
Bebeğe 'Canan Aybüke ismi verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun kulağına adını ezanla bizzat okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aybüke öğretmenin ailesine telefonda başsağlığı dilemişti. Erdoğan, Aybüke öğretmenin şehit edilmesinin ardından "Aldığı maaşla orada bir laboratuvar hazırladı. Ama bu yavrumuzu orada katlettiler" demişti.
SABAH
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