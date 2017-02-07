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Erdoğan-Trump görüşmesi bu gece!

Erdoğan-Trump görüşmesi bu gece!.17562
  • Giriş : 07.02.2017 / 17:08:00
  • Güncelleme : 07.02.2017 / 17:30:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşme yapacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bu gece 00.05'te görüşme yapacak. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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