Erdoğan-Trump görüşmesi bu gece!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bu gece 00.05'te görüşme yapacak. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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