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Erdoğan: Trump'ı aramayı düşünmüyorum

Erdoğan: Trump'ı aramayı düşünmüyorum.12193
  • Giriş : 16.01.2018 / 14:53:00
  • Güncelleme : 16.01.2018 / 14:52:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile ilişkileri değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye sınırına YPG ordusu kurulacağı konusuna değindi. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ı aramayı düşünmediğini, Rus lider Putin'le ise görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Sağlık Bakanı'ndan salgın açıklaması geldi

ABD tarih verdi!

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