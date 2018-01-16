Erdoğan: Trump'ı aramayı düşünmüyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye sınırına YPG ordusu kurulacağı konusuna değindi. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ı aramayı düşünmediğini, Rus lider Putin'le ise görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
DİĞER HABERLER
Başbakan'dan ABD'ye tepki!
Başbakan Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikasını eleştirdi.
'Seçimi Akşener kazanacak' iddiası
İYİ Parti lideri Meral Akşener ile ilgili Koray Aydın'dan açıklama geldi.
Devlet Bahçeli, cami için işte bu ismi seçti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketinde yapılacak olan cami için isim seçti.