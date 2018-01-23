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Erdoğan, Trump ile görüşecek

Erdoğan, Trump ile görüşecek.16845
  • Giriş : 23.01.2018 / 21:07:00

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşmek istiyor.

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Büyüyen Beşik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasına göre Trump, Erdoğan'la telefonda bir görüşme gerçekleştirmek için randevu istedi.

Görüşme ile ilgili saat de belli oldu. Görüşmenin yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

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