Erdoğan, Trump ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasına göre Trump, Erdoğan'la telefonda bir görüşme gerçekleştirmek için randevu istedi.
Görüşme ile ilgili saat de belli oldu. Görüşmenin yarın gerçekleşmesi bekleniyor.
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