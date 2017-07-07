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Erdoğan, Trump ile görüştü!

Erdoğan, Trump ile görüştü!.19869
  • Giriş : 07.07.2017 / 17:00:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump G20 Zirvesi'nde buluştu.

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Almanya Hamburg dünya liderlerine ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'nin geleceği ile ilgili görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da yer aldığı görüşmede liderler, Suriye'de yaşanılan iç kriz ve mülteci sorununu tartıştı.

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