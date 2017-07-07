Erdoğan, Trump ile görüştü!
Almanya Hamburg dünya liderlerine ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'nin geleceği ile ilgili görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da yer aldığı görüşmede liderler, Suriye'de yaşanılan iç kriz ve mülteci sorununu tartıştı.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
15 Temmuz davalarında ilk karar!
İstanbul'da görülen 15 Temmuz Darbe Girişimi davalarında ilk karar çıktı.
ODTÜ'de kafa atılan Baykal'ın oğlu çıktı
ODTÜ'de yaşanan skandalda darp edilenin Deniz Baykal'ın olduğu öğrenildi.
İstanbul'da FETÖ operasyonu!
FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Rapor kapağı açılmadan iade edilecek!
Avrupa Parlamentosu’nda dün görüşülen Türkiye Raporu bugün oylanıp kabul edilmesine ilişkin AB Bakan
Erdoğan'dan Fransız basınına: O sıkar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız gazetecinin sorularını yanıtladı.
Arap ülkelerinden 'Katar' açıklaması!
Katar krizini görüşmek üzere Kahire'de biraraya gelen 4 Arap ülkesinden açıklama geldi.