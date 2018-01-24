Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı operasyonunun sürdüğü şu günlerde Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD’nin Suriye’de Türkiye sınırına 30 bin kişilik terör ordusu kurma kararı ve Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı ile gerilen Türkiye-ABD ilişkilerinde ilk liderler arası temas gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kritik görüşme az önce sona erdi. Görüşmeyle ilgili açıklama yapılması bekleniyor.
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