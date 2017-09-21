Erdoğan ile Trump 50 dakika görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile ABD'deki otelde bir görüşme gerçekleştirdi.
İki lider, basın mensuplarının karşısında kısa bir açıklama yaptı.
Gazeteciler açıklamaların ardından soru sormak istese de iki lider sorulara cevap vermeden görüşmelere geçti.
Görüşmeden hemen önce kısaca bir açıklama yapan Erdoğan "Bölgesel konuları ele alacağız" dedi.
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