Erdoğan, Trump'la görüşecek
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da ağırlayacak.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. McMaster, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin 21 Eylül Perşembe günü gerçekleşeceğini söyledi.
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