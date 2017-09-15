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Erdoğan, Trump'la görüşecek

Erdoğan, Trump'la görüşecek.23352
  • Giriş : 15.09.2017 / 21:39:00
  • Güncelleme : 15.09.2017 / 22:59:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 21 Eylül günü görüşecek.

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Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da ağırlayacak.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. McMaster, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin 21 Eylül Perşembe günü gerçekleşeceğini söyledi.

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