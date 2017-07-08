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Erdoğan, Trump'la buluştu

Erdoğan, Trump'la buluştu.19869
  • Giriş : 08.07.2017 / 17:00:00
  • Güncelleme : 08.07.2017 / 16:59:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü.

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G20 Zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile 20 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan öğlen saatlerinde de Rusya Devlet Başkanı Putin'le ikili görüşme gerçekleştirmişti.

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