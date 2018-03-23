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Erdoğan, Trump ve Putin'e ne söyledi?

Erdoğan, Trump ve Putin'e ne söyledi?.18698
  • Giriş : 23.03.2018 / 15:07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'e ne söylediğini açıkladı.

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Sepet Beşik

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ne söylediğini açıkladı.

Erdoğan, "Trump ile Putin ile konuştuk. Dedik ki 'Buralardan artık geri adım atamayız, biz mazlumların yanındayız. İş Afrin'le bitmeyecek arkada İdlib var Menbiç var.' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bağcılar İlçe Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan özetle şunları söyledi: ""Darbeciler hedeflerine ulaşamadı ve hepsi ya Türkiye'yi terk ettiler veya şu anda cezaevlerinde sürelerini dolduracak. Hukuk devam ediyor. Bazıları rahat durmadı PKK. 40 yıldır bu PKK rahat durmuyor. Hep sabrettik bir yere kadar. Dedik ki artık bunlara haddini bildirmek lazım. PKK PYD ile beraber oldu YPG ile beraber oldu. Onlara orada gereken ders verildi mi? Şu an itibarıyla teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3700'ü aştı. Devam ediyoruz devam edeceğiz. 2 bin dönüm civarında arazi kontrolümüz altında.

Dün evvelsi akşam Amerika Başkanı Sayın Trump ile de bu işleri konuştuk 2 gün önce Sayın Putin ile de konuştuk dedik ki biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların yanındayız dedik. İş Afrin'le bitmeyecek arkada İdlib var Menbiç var.''

TRT

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