Erdoğan tüm dünyaya ilan etti!
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili açıklama yaptı ve yeni bir operasyonun kapıda olduğunu tüm dünyaya ilan etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, eğitim sisteminin modern bir anlayışla yeniden düzenlendiğini ifade ettiği konuşmasında, "Önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretimin altyapısında gerçekleştirdiğimiz devrimi içeriğinde de hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Spor salonlarımız yaklaşık 805 milyon liralık bir eğitim öğretim yatırımını ifade ediyor. Eğitim öğretim bütçede 1. sıraya çıktı. Biz geldiğimizde 1. sırada milli savunma vardı. Nereden nereye geldiğimizi anlatması bakımından bu çok önemli. Sınıfları akıllı tahtalarla donatarak eğitim öğretim alt yapısını tamamen modernleştirdik. 584 bin yeni öğretmenle eğitimci sayımızı 904 bine çıkartarak sınıfların boş kalmamasını sağladık.
4+4+4 sistemiyle en önemli reformumuzu bu dönemde yaptık. Eğitim öğretime verilen zararı ortadan kaldırdık. Bunlar en önemli engellerin ortadan kaldırılmasıydı. Müfredatı, ders kitaplarını modern bir anlayışla yeniden düzenliyoruz. Orada da yapılacak işler hala var.
Artık açıkta kalma diye bir durum söz konusu değil. Türkiye'nin insan gücü niteliği yükseldikçe tüm alanlarda iddiası da artıyor. Yüzde 7.4 büyüme kaydedebildiysek, ihracatımızı şubat itibarıyla 160 milyar dolara çıkartabildiysek, daha etkin bir güç haline geliyorsak bunların hepsinde eğitim öğretimde geldiğimiz yerin çok büyük bir payı vardır. Buna rağmen eğitim ve kültür konusunda tam istediğimiz seviyeye henüz ulaşamadığımıza inanıyorum.
Devlet diğer hizmetlerden, yatırımlardan kısarak eğitim ve öğretime bunca kaynak aktarırken ortaya çıkan netice bununla mütenasip görünmüyor. Demek ki bazı yerlerde bir tıkanıklık, eksiklik var.
DİĞER HABERLER
Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı.
Erdoğan'ın ziyareti Yunan basınında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti Yunan basınına yansıdı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Trump geç kaldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump’ın teröristlere 200 milyon dolarlık yardımı dondurma t
Başbakan için sıkı güvenlik önlemi
Başbakan Binali Yıldırım'ı ağırlayan İzmir'de alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.
Erdoğan: Bunlar modern bedeviler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı operasyonuna destek veren sanatçılara sahip çıktı.