Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El Baci Kaid ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Tunus'ta hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestoları görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'un birlik ve beraberlik içerisinde bu sorunların üstesinden geleceğine inandığını vurguladı. Tunus'a yaptığı son ziyarette kendisine ve beraberindeki heyete sergilenen konukseverlikten dolayı teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'un Yasemin Devrimi akabinde demokratik dönüşüm sürecinde elde ettiği kazanımların zedelenmemesinin önemine de dikkati çekti. Görüşmelerde, Türkiye-Tunus ilişkilerinin her alanda daha güçlendirilmesi gerektiğinin bir kez daha teyit edildiği öğrenildi.
TRT
DİĞER HABERLER
Dışişleri Bakanı, Rus Bakan Lavrov'la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus Bakan Lavrov'la görüştü.
Hükümetten tahliyeler için açıklama
AK Parti hükümetinden AYM'nin verdiği tahliye kararlarına ilişkin açıklama geldi.
AK Parti'den flaş ittifak açıklaması
AK Parti hükümetinden Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak ile ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan: Benim subayım ayrı cambaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile ilgili açıklama yaptı.
Bahçeli ile Erdoğan ne konuştu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi.
Bozdağ: AK Parti ve MHP'nin talebi yok
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, erken seçim iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.