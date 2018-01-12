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Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı ile görüştü

Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı ile görüştü.14919
  • Giriş : 12.01.2018 / 08:21:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El Baci Kaid ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Tunus'ta hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestoları görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'un birlik ve beraberlik içerisinde bu sorunların üstesinden geleceğine inandığını vurguladı. Tunus'a yaptığı son ziyarette kendisine ve beraberindeki heyete sergilenen konukseverlikten dolayı teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'un Yasemin Devrimi akabinde demokratik dönüşüm sürecinde elde ettiği kazanımların zedelenmemesinin önemine de dikkati çekti. Görüşmelerde, Türkiye-Tunus ilişkilerinin her alanda daha güçlendirilmesi gerektiğinin bir kez daha teyit edildiği öğrenildi.

TRT

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