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Erdoğan tura çıkıyor

Erdoğan tura çıkıyor.16687
  • Giriş : 03.07.2018 / 14:11:00

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tura çıkıyor.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı yeminin ardından ilk ziyaretini 10 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından ilk ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek. Erdoğan 10 Temmuz'da ilk olarak KKTC'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Azerbaycan'a geçecek.

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