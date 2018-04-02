Erdoğan: Türkiye'siz karar alınamaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır karakoluna yaptığı ziyarette Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin topralarında yürüttüğü mücadele sonrası bölge adına Türkiye'siz karar alınamayacağını belirtti.
Edoğan, "Afrin'deki başarıdan sonra Türkiye'siz karar alınamaz. Afrin destanı TSK'nın kapasitesini bilmeyenlere cevap. Afrin'den öte hedefler var, tatbikat ötesi savaş oldu. Afrin hava koşulu, taş demeden başarıldı. Harekatta ÖSO ile iyi bir bütünleşme ortaya kondu." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oğulpınar Sınır Karakolu'na ziyarette bulundu. Erdoğan, "Afrin'deki başarıdan sonra Türkiye'siz karar alınamaz. Afrin destanı TSK'nın kapisitesini bilmeyenlere cevap" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da Oğulpınar Sınır Karakolu'na ziyarette bulundu.
Askerler, ünlü sanatçı ve sporcularla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de 3 bin 852 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Erdoğan, ünlü isimlere hitaben de, “Belli kesimler tarafından yapılan onca itibar suikastine, haydutluğa rağmen sanatçı ve sporcularımızın buradaki varlığı dahi bu kenetlenmenin işaretlerinden biridir. Buradaki dik duruşunuzla, bu milletin bağrından çıkan gerçek sanatçılar ve sporcular olduğunuzu gösterdiniz. İnşallah buradaki bu güzel manzara dalga dalga tüm ülkemize yayılacaktır” diye konuştu.
Türkiye'nin her alanda geliştiğine dikkat çeken Erdoğan, darbeler, iş karışıklıklar ve vesayetin geride kaldığını söyledi. Türkiye'nin artık başkalarından yardım beklemektense kendi emeğiyle geleceğini inşa ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör, FETÖ ihaneti ve krizlerin işe yaramadığını, Türkiye'nin artık kendi silahlarını, insansız hava araçlarını ürettiğini bildirdi. Erdoğan, “Bugün artık Corçla falan işimiz yok, Ahmet Mehmet hep birlikte bu işi yürütüyorlar” dedi.
NTV
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