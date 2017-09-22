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Erdoğan Türkiye'ye döndü

Erdoğan Türkiye'ye döndü.17166
  • Giriş : 22.09.2017 / 14:37:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye döndü.

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Birleşmiş Milletler 72. Genel Kuruluna katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.05'te özel uçak 'CAN' ile Türkiye'ye döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanına indikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gitti.

Erdoğan, bugün saat 15.00'te yapılacak MGK'ya başkanlık yapacak. MGK'nın ardından ise Bakanlar Kurulu toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı  Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Adalet Bakanı Abdulhamit  Gül, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Türkiye'ye geldi.

TRT

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