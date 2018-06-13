Facebook Twitter Rss

Erdoğan Twitter'dan paylaştı

Erdoğan Twitter'dan paylaştı.12706
  • Giriş : 13.06.2018 / 09:13:00

Erdoğan Twitter'dan yerli otomobil ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yerli otomobil ile ilgili bir paylaşım yaptı ve yola çıkacağı tarihi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrikli yerli otomobilin 2021'de yola çıkacağını belirterek, bunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) 50 milyar avro katkı sağlayacağını ve Türkiye'nin petrol bağımlılığını azaltacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan elektrikli yerli otomobile ilişkin paylaşımda bulundu.

"2021'de yollara çıkacak olan elektrikli yerli otomobilimiz, gayri safi yurtiçi hasılaya 50 milyar avro katkı sağlayacak, petrol bağımlılığımızı azaltacak. Vakit yerli otomobil vakti. Vakit Türkiye vakti." ifadelerini kullanan Erdoğan, paylaşımında elektrikli yerli otomobil projesine ilişkin detayları içeren bir görsele de yer verdi.

Erdoğan'ın paylaştığı görselde, Türkiye'nin otomobilinin ekonomiye katkıları şöyle sıralandı:

"100'e yakın yan sektör gelişecek. Bilişim, yazılım ve dijital teknolojileri geliştirecek. Petrole bağımlılığı azaltacak. Akıllı sürüş sistemleri ile geleceğin teknolojilerini yansıtacak."

Türkiye'nin otomobilinin 2021'de yollarda olacağının altı çizilen görselde, "Türkiye'nin otomobilinin GSYH'ye katkısının 50 milyar avro, cari açığa katkısının 7 milyar avro, istihdama katkısının 20 bin" olacağı belirtildi.

Otomotiv sanayi ihracatı verilerinin de yer aldığı görselde 2002'de 4,8 milyar dolar olan ihracatın 6 kat artış göstererek 2017'de 28,5 milyar dolara ulaştığı, otomotiv sanayindeki yıllık üretimin de 2002'de 347 bin adet gerçekleştiği, 2017'de ise 1 milyon 696 bine ulaşarak 4,8 kat artış gösterdiği kaydedildi.

NTV

Metin Hara'dan Adriana'ya: Kutsal tapınağım

Özcan Deniz, eşi ve oğlu ile birlikte tatilde

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Gri listedeki terörist yakalandı

Gri listedeki terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe tribün lideri gözaltında

Fenerbahçe tribün lideri gözaltında

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin gözaltına alındı.

 

Toplu ulaşıma yüzde 50 indirim!

Toplu ulaşıma yüzde 50 indirim!

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına yüzde 50 zam geldiği öğrenildi.

Şişli'de 3 halk otobüsü çarpıştı

Şişli'de 3 halk otobüsü çarpıştı

İstanbul Şişli'de 3 özel halk otobüsünün çarpıştığı öğrenildi.

 

İnce'ye seslendi: Bu iş başka iş

İnce'ye seslendi: Bu iş başka iş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri mitinginde vatandaşlara seslendi.

Erdoğan: Sincar ve Kandil'e gireriz

Erdoğan: Sincar ve Kandil'e gireriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nevşehir Mitingi'nde konuştu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya