Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Peto Poroşenko ile görüşmesinde bölgesel sorunları ve Kuzey Irak'ta yapılacak bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklama yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New Yorkkentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerini sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Peninsula Otel'de Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksanda Vucic'i kabulü sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 50 dakika sürdü.
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