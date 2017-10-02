Erdoğan, Ukrayna ve Sırbistan'a gidiyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 09-10 ve 10-11 Ekim tarihlerinde kritik ziyaretlerde bulunuyor. Ukrayna ve Sırbistan'a gidecek olan Erdoğan, Kuzey Irak'taki gelişmeleri değerlendirecek.
TRT
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