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Erdoğan, Ukrayna ve Sırbistan'a gidiyor!

Erdoğan, Ukrayna ve Sırbistan'a gidiyor!.17166
  • Giriş : 02.10.2017 / 13:14:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Sırbistan'a gidiyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 09-10 ve 10-11 Ekim tarihlerinde kritik ziyaretlerde bulunuyor. Ukrayna ve Sırbistan'a gidecek olan Erdoğan, Kuzey Irak'taki gelişmeleri değerlendirecek.

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