Erdoğan: Üniversiteden kovulacaklar
AK Parti Samsun Olağan İl Kongresi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir üniversitede yaşanan skandal hakkında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "İstanbul'da bir üniversitede çıktılar orada imanlı milli yerli gençlik Afrin'le ilgili lokum dağıtıyor. Bu gençlik lokum dağıtırken vatan haini gençler bu gençlerin masalarını dağıtmaya yelteniyor. Bunlar terörist gençler. Bunların eşgallerini belirlemek suretiyle bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma imkanı vermeyeceğiz. Üniversite terörist yetiştirmez" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki açıklamalarının ardından kongrenin yapıldığı salona geçti. Samsunlu partililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhteşem bir seramoni ile karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongredeki konuşmasına "Samsun 16 Nisan halk oylamasında yüzde 64'lük evet oranıyla Türkiye ortalamasının çok üstünde bir seviyeye ulaştı. Kurucu şehir olma vasfıyla Samsun milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahip" sözleriyle başladı.
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