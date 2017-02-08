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Erdoğan ünlü ismi Külliye'de ağırladı!

Erdoğan ünlü ismi Külliye'de ağırladı!.20483
  • Giriş : 08.02.2017 / 20:42:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaca ünlü isim Yusuf İslam'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

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Dünyaca ünlü müzisyen Yusuf İslam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından ise konuyla ilgili açıklama yapıldı. Atılan tweette, "Sevgili kardeşim Yusuf, Külliye'yi ziyaretin ve samimi sohbetin için teşekkür ederim. Türkiye'ye hoşgeldin." diye yazıldı.

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