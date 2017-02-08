Erdoğan ünlü ismi Külliye'de ağırladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından ise konuyla ilgili açıklama yapıldı. Atılan tweette, "Sevgili kardeşim Yusuf, Külliye'yi ziyaretin ve samimi sohbetin için teşekkür ederim. Türkiye'ye hoşgeldin." diye yazıldı.
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