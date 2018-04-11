Erdoğan, ünlü sanatçı hakkında bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da Trafik Kazası geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Esat Kabaklı'nın durumu hakkında doktorundan bilgi aldı.
Burdur’un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandıktan sonra Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı hakkında Başhekim Uz. Dr. Feridun Ruşen Keskin’i arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabaklı’nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başhekim Keskin, Kabaklı’nın sağlık durumu hakkında ajanslara yaptığı açıklamada, "Tahliller sonucunda baktığımızda sol ön kolda parçalı kırık, beraberinde sol akciğerinde kontüzuyonu mevcuttu. Daha sonra kendisini kırık için sol ön kolu atele aldık. Arkasından hastamızı kontrol altında tutmak için yoğun bakıma yatırdık. Genel durumu iyi. Şuuru açık, bilinci yerinde. Hayati tehlikesi yönünden bir 24 saat geçmesi uygundur. Şu anda genel durumu gayet iyi bir sıkıntı yok. Yakınları yoldalar. Yakınlarına genel durumu hakkında bilgi verdik. Yolculukta panik olmasınlar diye. Cumhurbaşkanımız durumu hakkında bilgi aldı. Durumu izah ettik. Herhangi bir sıkıntı yok. Hastanemizde muhtemelen birkaç gün misafir edeceğiz. Ondan sonra duruma göre tekrar değerlendireceğiz. Biraz önce de doktor arkadaşlarımızla görüştüm, genel durumunun iyi olduğunu söylediler. Kendisi şu an uyuyormuş. Bir problem görünmüyor, yarın tekrar bir değerlendirme yapacağız" dedi.
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