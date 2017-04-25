Erdoğan ve Başbakan'dan sürpriz görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul ediyor.
Başkent'teki sürpriz görüşmede TSK'nın Sincar harekatı, ABD'nin hava harekatlarıyla ilgili açıklaması ve kabine revizyonunun sıcak başlıklar olabileceği ifade edildi.
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