Erdoğan ve Maduro'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro açıklama yaptı. Konuk başkan, Türkiye-Venezuela ilişkilerinde yeni bir döneme girildiğini belirtti.
Biz dünyanın yeni dönemini çiziyoruz. Çok kutuplu çok merkezli. Hepimizin yer bulacağı bir dünya, bütün dinlerin değer gördüğü bir dünya.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak açıklama yaptı.
Düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "THY Venezuela halkını yalnız bırakmadı. Uçuşların daha etkin hale gelmesi için değerli dostumdan bazı taleplerim oldu" dedi.
Ankara'da iki ülke iş adamlarının katılımıyla bir iş forumunun düzenlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 anlaşma imzalandı. Ayrıca görüşmelerimizde enerji ve ticaret alanlarında atılabilecek adımları değerlendirdik" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:
Karakas'ta Yunus Emre Kültür Merkezi açılacak. İnşallah Karakas'ta ülkemizin geleneksel mimarisini yansıtan güzel bir eser inşaa edeceğiz. Maduro bu konuda destek vereceğini ifade etti. Bu sene Venezuela'ya ilk büyükelçimizi atamamızın 65. yıldönümü. Karakas Büyükelçimiz yakında göreve başlayacak
Venezuela çok değer verdiğiniz bir ortağımızdır. Dış müdahaleleri doğru bulmuyoruz.
Tüm Latin dostlarımızın barış ve esenlik içinde yaşamasını arzu ediyoruz ve dış müdahalelerin doğru olmadığını ortaya koymakta fayda görüyorum.
Halkın iradesinin üstünden bir güç olmadığına inanıyoruz. Temennimiz Venezuela'da yaşanan sorunların çözüme kavuşmasıdır. Türkiye bu anlamda desteğe hazırdır.
MADURO: TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ OLAĞANÜSTÜ
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Siyasi ve diplomatik ilişkilerimiz olağanüstü. Ama 60 yıl boyunca ortak vizyon geliştirmede biraz geri kalmıştık. Bu noktada çok hayati bir adım attık. Bugün 5 anlaşma imzaladık. Bunlar da yeni vizyonumuzun ilk ilerlemesi.
Türkiye ile ilişkilerimiz olağanüstü.
İmzalanan havacılık anlaşması çok önemli.
Her türlü suç için uluslararası anlaşmalar imzaladık. Biz Türkiye ve Venezuela ilişkilerinde yeni bir çağ açmak istiyoruz. Biz farklı bir dünyaya inanıyoruz. Daha iyi bir dünyaya inanıyoruz. Bu sadece mümkün değil, gerekli.
Biz dünyanın yeni dönemini çiziyoruz. Çok kutuplu çok merkezli. Hepimizin yer bulacağı bir dünya, bütün dinlerin değer gördüğü bir dünya.
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