Erdoğan ve Putin'den ilk açıklama
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali temel atma töreninde açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notlar şöyle:
* Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Akkuyu’nun temelini burada bugün değerli dostum Putin ile birlikte atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Rusya federasyonu ile birlikte birçok stratejik projeyi hayata geçiriyoruz.Ülkelerimiz Suriye’deki terör tehdidinin bir an önce sona erdirilmesi için de işbirliği içindedir. Ülkemizin güvenli sürdürülebilir enerjiye sahip olması için yaptığımız planlamalar içinde nükleer enerji önemli bir yer tutuyor. Akkuyu’da ilk reaktörün 2023 yılında devreye alınmasıyla Türkiye’de nükleer enerji kullanan ülkeler arasına dahil olacaktır. Akkuyu tüm üniteleriyle devreye girdiğinde tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10’nun karşılayacaktır. Şu an yüzlerce gencimiz Rusya’da nükleer enerji konusunda öğrenim görüyor. İnşallah bu gençlerimiz ülkemize dönerek önemli görevler üstlenecektir. Akkuyu projesine karar verdiğimiz andan itibaren Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus makamlarıyla yoğun temaslarımız oldu. Böylesine çetrefilli konuda hızlı mesafe almamızın sebebi iki tarafın işbirliğidir. Gece-gündüz demeden bu projeyi hayata geçiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve tüm yetkililerimize de teşekkür ediyorum.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşmasından notlar:
İnşaata başlamamızla sizleri tebrik etmek istiyorum. Bugün sadece Türkiye’de ilk nükleer santralının inşaatına başlamıyoruz; Türkiye’nin nükleer sektörünü oluşturuyoruz. Bu tamamen yeni bir dönem. Yeni bir adım. Türkiye’nin ekonomisinin gelişmesinde yeni bir basamak. Santral Türk tüketicilerine hem ucuz hem de temiz elektrik sağlayacaktır. Siparişlerin büyük çoğunluğu Türk şirketleri tarafından alınacaktır. 350’yi aşkın Türk şirketi tedarikçi listesine dahil olmak istiyor. Yüksek kalifiye uzmanların yetiştirilmesinde de işbirliği yapmak istiyoruz. Rusya’da nükleer konusunda eğitim gören Türk öğrencilerine Akkuyu için teklifte bulunduk. TBMM milletvekillerine de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Son derece iddialı bir hedefimiz var. 2023 yılında ilk enerji blokunun devreye girmesini hedefliyoruz.
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