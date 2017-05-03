Erdoğan ve Putin'den ilk kare!
Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi sona erdi. Rus basını, Erdoğan ile Putin arasında geçecek görüşmenin kolay geçmeyeceğini belirtmişti.
PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA
Putin karşılama konuşmasında şunları kaydetti: Davetimizi kırmayıp Soçiye geldiğiniz için teşekkür ederiz. İlişkilerimiz tam olarak anlaştığımız şekilde devam ediyor.Çalışma ortamında bir araya geldiğimiz bu görüşmede ikili konular ve Suriye başta olmak üzere güncel konuları görüşmek üzere imkan yakalamaktan memnunum.Sizinle görüşme trafiğimiz, Türk-Rus ilişkilerin tam normalleşme süresini tamamladıktan sonra çok özel bir karaktere sahip olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. Rusyaya hoşgeldiniz sayın cumhurbaşkanı... Türkiyedeki halk oymalasından dolayı size tebrik ediyorum. Türkiyedeki iç siyasi durumun daha ileri gitmesi Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesine olumlu etki oluşturacak.
Çünkü sizinle beraber alacağımız kararların büyük bölümü stratejik öneme sahip olduğundan meclislerimizcede onaylanması gerekiyor."
Kommersant gazetesi iki liderin yakın ilişkisine rağmen görüşmelerin kolay geçmeyeceğini yazarken "Mevcut durumda, Soçi'de Erdoğan'la bir görüşme ayarlayan Vladimir Putin için Ankara ile pozitif ve dinamik ilişkiyi sürdürmek ve Türkiye'nin Suriye'de Moskova'nın düşmanlarına yaklaşmasını engellemek hayati öneme sahip" ifadelerini kullandı.
Sergei Strokan, Kirill Krivosheev, Alexander Mertsalova ve Anatoly Kostyrev imzalı habere göre Türk uzmanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Moskova'dan hem de Washington'dan kendi taleplerine yönelik tavizler almayı hedefleyeceğini belirtti.
Uzmanlara göre, Rusya, İran ve Türkiye'nin katılımıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek dördüncü Suriye görüşmesinde Rusya'nın öncülüğünde dört ayrı bölgede "gerilimi azaltılmış bölgeler" veya "sakin bölgeler" yaratılabilir.
Izvestia gazetesine göre Rusya'nın Suriye'ye yönelik önerileri çatışmanın tüm tarafları için avantajlı olacak. Gazeteye konuşan uzman Elena Suponina Rusya'nın önerisinin Suriye'de şiddeti azaltabileceğini söylerken yine de bu önerinin tarafları sınırlamadan hayata geçirmenin imkansız olduğunu belirtti.
HÜRRİYET
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