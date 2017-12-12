Tayyip Erdoğan ve Putin'den Trump'a tepki!
Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile basının karşısına çıktı. İki lider Kudüs üzerinden ABD Başkanı Trump'ı eleştirdi.
Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin önce baş başa görüştü, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
Heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin ortak açıklama yaptı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: S400 KONUSU BU HAFTA NETİCELENDİRİLECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin, "İlgili arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapmak suretiyle bu hafta içerisinde bir araya gelip bu işi de neticelendirecektir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmelerinin ve katıldıkları heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Putin ve beraberindeki heyeti Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, Putin ile bu yıl içerisinde sekizinci kez bir araya geldiklerini belirtti. Erdoğan, "Bu yakın diyalog ikili ilişkilerimizin ve bölgesel konulara ilişkin teşriki mesaimizin boyutlarını açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu.
"Türkiye-Rusya iş birliği her geçen gün daha da güçleniyor. Siyasi düzeyde ahenkli bir çalışma ortamımız var." ifadesini kullanan Erdoğan, ziyaretler ve telefon görüşmelerinde kritik konuları düzenli olarak değerlendirdiklerini ve ortak bakış açıları geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.
Erdoğan, bu stratejik eşgüdümü gelecek yıl yapacakları yedinci üst düzey iş birliği konseyi toplantısıyla sürdüreceklerini belirterek konsey öncesinde de ilgili bakanların hazırlık toplantılarını gerçekleştireceklerini bildirdi.
"İKİLİ TİCARETİMİZ YÜZDE 30 ARTIŞ GÖSTERDİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi seviyedeki bu ahenk, iktisadi ve beşeri ilişkilerimize de tabii ki aynı şekilde yansıyor. İkili ticaret hacmimiz 2017'nin ilk 10 ayı itibarıyla yüzde 30 oranında bir artış göstermiştir. Aynı şekilde turizm iş birliğimiz de gayet iyi bir seviyededir. Bu yıl şu ana kadar 4,5 milyon Rus turist ağırladık, bu rakamlar 2018'de şüphesiz daha da yükselecektir." dedi.
Enerjinin ikili iş birliği içindeki en kritik başlıklar arasında olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu alandaki ortaklığımız Türk Akım ve Akkuyu projeleriyle yeni bir mertebeye ulaşmıştır. Bu projeleri en kısa sürede hayata geçirme noktasında iki tarafın da istek ve kararlılığı ortadadır." ifadelerini kullandı.
Görüşmelerinde ikili ilişkilerin yanında bölgesel meseleleri de ele alma imkanı bulduklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ele aldığımız konuların başında elbette Kudüs'le ilgili gelişmeler vardı. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı tüm dünyada büyük bir infial uyandırdı. Karar Müslümanlarla beraber Hristiyanları hatta aklıselim sahibi Yahudileri bile hayal kırıklığına uğrattı. Atılan bu sorumsuz adım nedeniyle yaşanan gerginlikler şu anda ortada. Hafta sonu işgal altındaki topraklarda protestolarda İsrailli askerler dört Filistinliyi şehit etti. Ayrıca yüzlerce Filistinli yaralanmış vaziyette, son aldığım rakam iki bine yakın. Gazze, İsrail uçakları tarafından bombalandı. İsrail adeta yangına körükle gitmeye devam ediyor. İsrail son süreci Filistinlilere yönelik baskı ve şiddet eylemlerini daha da artırmak için bir fırsat olarak görüyor. Vicdan sahibi, ahlak, ilke, değer sahibi hiç kimsenin bu cinayetleri görmezden gelmesi mümkün değildir."
İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak iki gün sonra İstanbul'da Olağanüstü İslam Liderler Zirvesi'ni davet ettiklerini ve toplanacaklarını anımsatan Erdoğan, "Temennim odur ki oradan çok güçlü bir mesaj vereceğimize inanıyorum. Kudüs konusunda Sayın Putin ile benzer yaklaşımlar içerisinde olduğumuzu gördüm. Bu konudaki temaslarımızı sürdürmek hususunda mutabık kaldık." dedi.
"CENEVRE'DE YÜRÜTÜLEN SÜRECE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAĞIZ"
Erdoğan, "Bugün ayrıca Suriye'deki durumu da ele aldık. Soçi'de özellikle ele almış olduğumuz konuların ki Astana Zirvesi'nin adeta devamı mahiyetindeki bu süreci değerlendirme fırsatımız oldu. Bundan sonraki adımımız en kısa zamanda Soçi'de ikinci görüşmemizi, buluşmamızı yapacağız. Siyasi sürecin ilerletilmesi bağlamında ne gibi ilave adımlar atabileceğimizi de istişare ettik. Astana garantörleri olarak Suriye ihtilafına kalıcı siyasi çözüm bulunması amacıyla Cenevre'de yürütülen sürece önemli katkı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye ve Rusya arasındaki yakın ilişkinin iki ülkeye sağladığı karşılıklı fayda kadar bölgesel istikrar bakımından da önemli ve anlamlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu çerçevede yakaladıkları bu ivmeyi aynen muhafaza etmek niyetinde olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 konusuyla alakalı olarak da ilgili arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapmak suretiyle bu hafta içerisinde bir araya gelip bu işi de neticelendirecektir. Kendilerine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan, ziyaretin iki ülke için hayırlara vesile olmasını da diledi.
PUTİN'DEN KUDÜS AÇIKLAMASI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kudüs'ün statüsü kararı, mutlaka İsrail ile Filistinliler arasındaki doğrudan temaslar neticesinde alınmalıdır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Putin, burada yaptığı konuşmada, görüşmelerin son derece yapıcı bir havada geçtiğini söyledi. İkili işbirliğinde ticaret, ekonomi, askeri ve teknik alanlarda stratejik projelerin hayata geçirilmesi gibi kilit konularını ele aldıklarını ifade eden Putin, aynı zamanda Ortadoğu ve Suriye meselesi başta olmak üzere uluslararası, bölgesel ve güncel konuları da görüştüklerini dile getirdi.
Suriye konusunda iki ülkenin sıkı işbirliği içinde olduğunun altını çizen Putin, Moskova ile Ankara arasındaki işbirliğinin çeşitli seviyelerde başarılı şekilde geliştiğini, ilgili kuruluşların sürekli temas içinde olduğunu anlattı.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin de arttığını vurgulayan Putin, "Bütün bunlar aldığımız ortak kararlar sayesinde olabildi. Ticaret ve ekonomik alanlardaki engeller kalktı. İlk sekiz ay içinde Türk tarım ürünlerinin Rusya'ya ihracatı 1,8 oranında artmış bulunuyor. Hatta ileride atacağımız adımlar ve ticari ilişkilerimizin önündeki engellerin kalkması konularını nasıl geliştirebileceğimizi de görüştük." diye konuştu.
Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının arttığına da dikkati çeken Putin, geçen yıl 866 bin olan sayının bu yıl 4 milyona ulaştığını vurguladı.
Putin, enerji alanında Akkuyu Nükleer Santrali'nin kurulması çalışmalarının başlatıldığını, Türk Akımı'nın da planlı bir şekilde ilerlediğini ifade etti. Proje kapsamında iki ayrı hat kurulacağını söyleyen Putin, söz konusu projenin Türkiye'nin enerji açısından güvenliğinin artması ve Rus gaz sevkiyatının güzergahını genişletmeye imkan vereceğini anlattı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, şöyle devam etti:
"Suriye'deki durumu da ele aldık. Suriye topraklarının neredeyse tamamı teröristlerden kurtarılmış vaziyette. Teröristlerden herhangi bir direniş noktaları, bölgeleri olacaksa gerekli karşılığı veririz. Suriye'de çözüm konusunda 22 Kasım'da Soçi'de Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin görüşmesinde vardığımız mutabakatın yerine getirilmesi ile ilgili adımları görüştük. Önümüzdeki sene başında Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin yapılması konusunda hazırlıkları görüştük."
Putin, bu kongrenin katılımcılarını, Suriye devlet yapısını, anayasasını ve Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde seçimler yapılması konusunu, Suriye'de Esed ile de görüştüklerini dile getirdi.
Erdoğan ile Cenevre'ye hız verecek adımların yanı sıra Astana'nın garantör iki ülkesi olarak çatışmasızlık bölgelerinin faaliyetlerinin sürdürülmesi, ateşkes rejiminin güçlendirilmesi, taraflar arasında güven artırıcı önlemlerin alınması noktasındaki çalışmalara da değerlendirdiklerini anlatan Putin, "Sayın Erdoğan'ın Suriye'de çözüm çalışmalarında kişisel çaba ve katkılarını takdir etmek istiyorum." diye konuştu.
Putin, insani yardımın ulaştırılması konusunda da çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.
TRUMP'IN KUDÜS KARARI
Putin, "Amerikan yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini oraya taşıma kararı bu bölgedeki durumu daha da kötüleştirmekte ve dengesizleştirmektedir, fiilen İsrail-Filistin arasındaki barış sürecini baltalayabilir bir karardır. Barış süreci, Birleşmiş Milletler kararları kapsamında yürütülmelidir. Kudüs'ün statüsü kararı, mutlaka İsrail ile Filistinliler arasındaki doğrudan temaslar neticesinde alınmalıdır." ifadesini kullandı.
Erdoğan'ın kendisini İstanbul'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi konusunda da bilgilendirdiğini belirten Putin, Rusya'nın gözlemci ülke olarak bu toplantıya mutlaka katılacağının altını çizdi.
Görüşmelerinin olumlu sonuçları olduğunu vurgulayan Putin, iyi komşuluk ilişkileri temelinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.
NTV
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