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Erdoğan ve Putin temel atacak!

Erdoğan ve Putin temel atacak!.18251
  • Giriş : 03.04.2018 / 08:31:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin bugün törende buluşacak.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışının temel atma töreni için bugün bir araya gelecek.

Erdoğan, Twitter'dan "Yarın (3 Nisan 2018), Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye'nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali'nin temellerini atacağız." paylaşımında bulundu.

NTV

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