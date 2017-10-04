Erdoğan ve Ruhani açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani basına açıklama yapıyor.
IKBY referandumu sonrası bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'a gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Sadabat Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Erdoğan ile Ruhani'nin tören alanından baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı. Görüşmeelerin ardından iki ülke arasında bazı anlaşmalara imzalar atıldı. İki lider ortak basın toplantısı düzenliyor.
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