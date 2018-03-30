Erdoğan vekiline şahit oldu
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekilliği görevini yürüten Fatma Benli ile Uğur Yalçın'ın nikah töreninde şahit oldu.
Benli ile Yalçın'ın bir otelde gerçekleşen nikah töreninde, çiftin nikahını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna kıydı.
Törene eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikah töreninde TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da yer aldı.
TRT
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