Erdoğan, vekillerle görüşüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partili nilletvekilleri ile kritik bir görüşme gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, bazı milletvekilleri ile kahvaltında bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen kahvaltılı toplantıya Ağrı, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muş, Osmaniye ve Trabzon milletvekilleri katıldı.
TRT
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