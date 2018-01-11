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Erdoğan, vekillerle görüşüyor

Erdoğan, vekillerle görüşüyor.14168
  • Giriş : 11.01.2018 / 12:03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vekillerle görüşüyor.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partili nilletvekilleri ile kritik bir görüşme gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, bazı milletvekilleri ile kahvaltında bir araya geldi.  AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen kahvaltılı toplantıya Ağrı, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muş, Osmaniye ve Trabzon milletvekilleri katıldı.

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