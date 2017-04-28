Erdoğan, Viktor Orban ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 2 lider Pekin'de düzenlenecek Kuşak ve Yol Zirvesi'nde görüşme konusunda mutabık kaldı.
Macaristan Başbakanı Orban'ın görüşme vesilesiyle 16 Nisan'daki referandumdaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekrar tebriklerini ilettiği kaydedildi.
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