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Erdoğan, Viktor Orban ile görüştü

Erdoğan, Viktor Orban ile görüştü.14396
  • Giriş : 28.04.2017 / 10:14:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 2 lider Pekin'de düzenlenecek Kuşak ve Yol Zirvesi'nde görüşme konusunda mutabık kaldı.

Macaristan Başbakanı Orban'ın görüşme vesilesiyle 16 Nisan'daki referandumdaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekrar tebriklerini ilettiği kaydedildi.

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