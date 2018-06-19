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Erdoğan: O para Kandil'e yollandı

Erdoğan: O para Kandil'e yollandı.12706
  • Giriş : 19.06.2018 / 15:09:00
  • Güncelleme : 19.06.2018 / 15:27:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ve Kandil operasyonu hakkında konuştu.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ve Kandil operasyonu hakkında konuştu.

Van'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Size hizmet etmek için kullanmaları gereken imkanları, paraları Kandil'e gönderdiler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Van bizim. Burada teröristleri haramzadeleri, kendi halkının kanına susamış vampirleri gezdirmeyiz. Van belediyesinin size doğru dürüst bir hizmeti oldu mu? Van depremi olduğunda buradaydık. Tüm kurumlarımızı seferber ederek adeta Van'ı yeniden ayağa kaldırdık. Sadece depreme 16 katrilyon harcadık.

Terör örgütünün yanaşmaları ne yaptı? Size hizmet etmek için kullanmaları gereken imkanları, paraları ne yaptı? Kandil'e gönderdi. Örgüte teslim etti. Van'da valimiz belediye başkanlığı görevini yürütüyor, hizmetlerden memnun musunuz? Yollar pırıl pırıl daha da iyi olacak.

İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı ne ise Van'da da öyle olacak. Bi hizmet siyaseti yapıyoruz, onlar kan, kin siyaseti yaptılar. "

NTV

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