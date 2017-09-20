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Erdoğan, yarın Trump'la görüşecek!

Erdoğan, yarın Trump'la görüşecek!.26964
  • Giriş : 20.09.2017 / 16:33:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Trump'la görüşecek.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 22.00'de ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek.

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