Erdoğan, yemin etmek için TBMM'de
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin etmek için Türkiye Büyük Millet Meclis'ne geldi.
Yol boyunca Erdoğan'ı bekleyen vatandaşların attığı çiçekler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracı çiçeklerle kaplandı.
TRT
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