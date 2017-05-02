Erdoğan yeniden AK Partili oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde konuşuyor. Erdoğan yeniden AK Partili oldu.
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