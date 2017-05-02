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Erdoğan yeniden AK Partili oldu

Erdoğan yeniden AK Partili oldu.18791
  • Giriş : 02.05.2017 / 14:03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden AK Partili oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde konuşuyor. Erdoğan yeniden AK Partili oldu.

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