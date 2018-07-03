Facebook Twitter Rss

Erdoğan: Yerel seçime daha çok asılacağız

Erdoğan: Yerel seçime daha çok asılacağız.16687
  • Giriş : 03.07.2018 / 08:41:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamasında seçim sonuçlarında etkili faktörlerün araştırılacağını, yerel seçimler için daha çok çalışılacağını belirtti.

AK Parti yönetimi, 24 Haziran seçimlerinde yaşanan yüzde 7’lik oy kaybına ilişkin değerlendirmelerini sürdürüyor. İlk tespitler, geçtiğimiz Cuma günü Erdoğan’ın başkanlığında yapılan MKYK ve MYK toplantılarında yapılmıştı. MKYK’nın ardından, MYK toplantısında kurmayları ile seçim sonuçlarını masaya yatıran Erdoğan’ın aralarında Ankara, Yozgat ve Kırıkkale’nin bulunduğu bazı illerde sandıktan çıkan sonuçlara yönelik üzüntüsünü dile getirdiği belirtildi. Erdoğan’ın, toplantıda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı’ya dönerek, “Naci Hoca, Ankara niye üzdü bizi?” diye sorduğu, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a da “En çok Yozgat’a üzüldüm. Niye böyle oldu? Çok şaşırdım. Beklemediğimiz bir sonuç aldık” dediği öğrenildi. AK Parti, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 4 milletvekilliğinin tamamını kazandığı Yozgat’tan bu kez iki milletvekili çıkarabilmişti. AK Parti’nin 1 Kasım’da yüzde 65 oy aldığı Yozgat’taki oy oranı bu seçimlerde yüzde 53,3’e gerilemişti.

DAHA FAZLA ASILACAĞIZ
Erdoğan, seçim sonuçlarında etkili olan faktörleri tek tek araştıracaklarını ve 2019 yılındaki yerel seçimlere daha hazırlıklı olacaklarını belirtirken “Yerel seçimlerde daha iyi sonuçlar almalıyız. Bu sebeple, yerel seçimlere daha fazla asılacağız” diye konuştu. MYK toplantısında yerel seçimlerin erkene alınmasına ilişkin herhangi bir görüşün ise gündeme gelmediği ifade edildi.

YILDIRIM’I İŞARET ETTİ
YSK’nın seçimlere ilişkin kesin sonuçları açıklaması ile başlayacak meclis başkanlığı seçim sürecine yönelik takvimin gündeme geldiği MYK toplantısında, Başbakan Binali Yıldırım’a dönüp esprili bir şekilde “Sayın Başkan da burada” diyen Erdoğan’ın, Yıldırım’ın, AK Parti’nin meclis başkanı adayı olacağının işaretini verdiği öğrenildi.

TÜRKİYE

Erdoğan, Barzani ile görüştü

Caner Erkin: Can çekişerek gebersin!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan, Barzani ile görüştü

Erdoğan, Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barzani ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, İnce ile ne konuştu?

Kılıçdaroğlu, İnce ile ne konuştu?

Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin dün akşam görüşme yaptı.

 

Tepki çeken tweet: Soylu, Karayılan'dan zararlı

Tepki çeken tweet: Soylu, Karayılan'dan zararlı

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Twitter üzerinden tepki çeken bir paylaşım yaptı.

'Herkes gider, genel başkan kalır'

'Herkes gider, genel başkan kalır'

CHP'de üst üste defalarca kez seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin başında kalmaya devam ed

 

CHP'de istifa depremi!

CHP'de istifa depremi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 10 partilinin istifa ettiği öğrenildi.

AK Parti'de kritik toplantı başladı

AK Parti'de kritik toplantı başladı

AK Parti'de kritik Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısı başladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya