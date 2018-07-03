Erdoğan: Yerel seçime daha çok asılacağız
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamasında seçim sonuçlarında etkili faktörlerün araştırılacağını, yerel seçimler için daha çok çalışılacağını belirtti.
AK Parti yönetimi, 24 Haziran seçimlerinde yaşanan yüzde 7’lik oy kaybına ilişkin değerlendirmelerini sürdürüyor. İlk tespitler, geçtiğimiz Cuma günü Erdoğan’ın başkanlığında yapılan MKYK ve MYK toplantılarında yapılmıştı. MKYK’nın ardından, MYK toplantısında kurmayları ile seçim sonuçlarını masaya yatıran Erdoğan’ın aralarında Ankara, Yozgat ve Kırıkkale’nin bulunduğu bazı illerde sandıktan çıkan sonuçlara yönelik üzüntüsünü dile getirdiği belirtildi. Erdoğan’ın, toplantıda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı’ya dönerek, “Naci Hoca, Ankara niye üzdü bizi?” diye sorduğu, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a da “En çok Yozgat’a üzüldüm. Niye böyle oldu? Çok şaşırdım. Beklemediğimiz bir sonuç aldık” dediği öğrenildi. AK Parti, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 4 milletvekilliğinin tamamını kazandığı Yozgat’tan bu kez iki milletvekili çıkarabilmişti. AK Parti’nin 1 Kasım’da yüzde 65 oy aldığı Yozgat’taki oy oranı bu seçimlerde yüzde 53,3’e gerilemişti.
DAHA FAZLA ASILACAĞIZ
Erdoğan, seçim sonuçlarında etkili olan faktörleri tek tek araştıracaklarını ve 2019 yılındaki yerel seçimlere daha hazırlıklı olacaklarını belirtirken “Yerel seçimlerde daha iyi sonuçlar almalıyız. Bu sebeple, yerel seçimlere daha fazla asılacağız” diye konuştu. MYK toplantısında yerel seçimlerin erkene alınmasına ilişkin herhangi bir görüşün ise gündeme gelmediği ifade edildi.
YILDIRIM’I İŞARET ETTİ
YSK’nın seçimlere ilişkin kesin sonuçları açıklaması ile başlayacak meclis başkanlığı seçim sürecine yönelik takvimin gündeme geldiği MYK toplantısında, Başbakan Binali Yıldırım’a dönüp esprili bir şekilde “Sayın Başkan da burada” diyen Erdoğan’ın, Yıldırım’ın, AK Parti’nin meclis başkanı adayı olacağının işaretini verdiği öğrenildi.
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