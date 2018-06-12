Erdoğan yerli otomobil için tarih verdi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil için tarih verdi ve prototipin 2019'da hazır olacağını, 2021'de ise seri üretime geçileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil üretiminin hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "2019'da prototip hazır olacak, 2021'den itibaren seri üretim başlayacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atıcılar Atletizm Sahası'nda düzenlenen Büyük Bursa İftarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin otomobili" sloganıyla yerli marka otomobili üretmenin hazırlıklarını yaptıklarını dile getirerek, "Adamlar buna da karşı çıkıyor. Ya bunlar rahmetli Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını gaz ocağı fabrikasına çevirenler değil mi? Yoksa biz çoktan kendi uçağımızı yapmış olacaktık" ifadelerini kullandı.
Yerli otomobil için 5 babayiğidin bulunduğunu, şirketin kurulduğunu, CEO'sunun da atandığını belirten Erdoğan, "İnşallah 2019'da prototip hazır olacak, 2021'den itibaren seri üretim başlayacak. Tabii tüm bunları, Türkiye'nin kendi otomobil fabrikasına karşı çıkan ama Almanların otomobil fabrikasına olan hayranlığını ballandırarak anlatanlara izah etmek zor. Kim o? Bay Muharrem. Bunları, her meseleye aşağılık kompleksiyle bakanlara anlatmak gerçekten çok zor" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu projenin başından beri elektrikli olarak tasarlandığını, bunu duymayan kalmadığı halde hala 'kaporta' diyerek, ülkemizin gayretini, başarısını küçültmeye çalışıyor. Alman'a hayran, Türk'e düşman bu zihniyeti biz 200 yıldır çok iyi tanırız. Milletimizin bu seçimlerde de kendi ülkesinin, halkının gelişmesine, kalkınmasına tahammülü olmayan bu müstemleke kafasını bir kez daha sandığa gömeceğine inanıyorum."
Programa katılan emeklilere bayram ikramiyelerini alıp almadıklarını soran Erdoğan, "Aldık" cevabı üzerine "Hayırlı olsun" dedi.
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