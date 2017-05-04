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Erdoğan-Yıldırım görüşmesi iptal

Erdoğan-Yıldırım görüşmesi iptal.18933
  • Giriş : 04.05.2017 / 16:36:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Binali Yıldırım arasındaki görüşme iptal edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasındaki görüşmenin, programlarda sarkma nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

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