Erdoğan-Yıldırım görüşmesi iptal
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasındaki görüşmenin, programlarda sarkma nedeniyle iptal edildiği açıklandı.
DİĞER HABERLER
Abdullah Gül için Bakan'dan açıklama
Abdullah Gül ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan açıklama geldi.
Akşener'den Baykal'a yanıt!
Deniz Baykal'ın açıklamaları üzerine Akşener ve Ahmet Türk'ten yanıt geldi.
2 lider bölgenin kaderini değiştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi tüm dengeleri değiştirecek.