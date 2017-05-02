Erdoğan yurda döndü!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti tamamladı. Erdoğan'ın havaalanında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Melih Gökçek, Fahri Kasırga, Ercan Topaca ve Nedim Yamalı karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da yurda döndü.
TRT
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