Facebook Twitter Rss

Erdoğan yurda döndü!

Erdoğan yurda döndü!.9896
  • Giriş : 02.05.2017 / 08:12:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda geri döndü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti tamamladı. Erdoğan'ın havaalanında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Melih Gökçek, Fahri Kasırga, Ercan Topaca ve Nedim Yamalı karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi  Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve  Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı,  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile MİT Müsteşarı Hakan  Fidan da yurda döndü.

TRT

ABD, Avruap için flaş uyarı!

Merve hemşirenin dudakları alınacak!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Merve hemşirenin dudakları alınacak!

Merve hemşirenin dudakları alınacak!

Genç hemşire Merve Keleş'in silikon yüzünden başına gelenler şoke etti.

Gören jandarmayı aradı!

Gören jandarmayı aradı!

Şanlıurfa'da bir pamuk tarlasında oluşan dev obruk, görenleri hayrete düşürdü.

 

İstanbul'da 1 Mayıs kutlanıyor

İstanbul'da 1 Mayıs kutlanıyor

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar ve metro istasyonları kapatıldı.

Taksim yolunda müdahale!

Taksim yolunda müdahale!

Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen grup, polisin müdahalesi ile karşılaştı.

 

İçişleri Bakanlığı sayı verdi!

İçişleri Bakanlığı sayı verdi!

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

İHA'lar buldu, helikopterle vuruldu!

İHA'lar buldu, helikopterle vuruldu!

Adıyaman'da yuvalanan PKK'lı teröristlere operasyon düzenlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya